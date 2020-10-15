"Зенит" разгромил шведский "Мальмё" в матче Лиги чемпионов

Матч завершился со счетом 4:0.

Матч между петербургским "Зенитом" и шведским "Мальмё" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

Зенитовцы уверенно начали игру и по-настоящему почувствовали себя хозяевами на поле. Доказательство тому – первый забитый мяч в ворота противника на 9-й минуте. Его забил Клаудиньо не без помощи Сантоса. Даже возникло ощущение, что шведы вовсе не были готовы к уверенной, слегка агрессивной игре зенитовцев. В середине первого тайма сине-бело-голубые сбавили темп, дав возможность шведскому клубу взять контроль над мячом. Первый тайм завершился со счетом 1:0.

Во втором тайме "Зенит" вспомнил, что играет у себя дома и уже на 49-й минуте обновляет счет – мяч в ворота "Мальмё" забил головой Далер. Следующие два мяча в ворота гостей забили Сутормин и Вендел. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу "Зенита".

Петербургский клуб одержал первую победу в турнире и с тремя очками поднялся на второе место в группе Н. В третьем туре группового этапа команде предстоит встреча с "Ювентусом".

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов