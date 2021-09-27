Игра завершилась со счетом 3:1.

"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона. Хозяева арены открыли счет на 12 минут матча. Спортсмен Сака получил пас от сокомандника на правом краю штрафной зоны. После этого на дриблинге футболист смог оторваться на поле от защитника оппонентов и передал мяч в центр. Туда направился Смит Роув. Он перенаправил мяч в сетку ворот.

Далее на 27-й минуте "канониры" вышли в быструю контратаку. Обамеянг и Смит Роув смогли добраться до территории противников. Они передали обратный пас Пьеру-Эмерику в центре штрафной. Оттуда спортсмен пробил гол под дальнюю штангу. Букайо Сака на 4 минуте забил мяч в дальний угол ворот. "Тоттенхэм" один раз отыгрался на 79 минуте за счет паса Регилона Сон Хын Мину. Он ударом в касание забил мяч в ворота "Арсенала".

Напомним, что в следующий раз "Арсенал" выйдет на футбольное поле 2 октября. В рамках выездной игры спортсмены выступят против "Брайтона". Днем позже "Канонир" примут на домашнем стадионе "Астон Виллу". Сейчас "Канониры" набрали 9 очков, что позволяет клубу занять 10 место в рейтинге Английской премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 9 очками идет на 11-й строчке.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в матче чемпионата Англии.

Фото и видео: Youtube/Arsenal