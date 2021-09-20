"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм Юнайтед" в матче чемпионата Англии

Игра завершилась со счетом 2:1.

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Хэм Юнайтед", забив решающий гол на 89-й минуте матча пятого этапа чемпионата Англии. Игра завершилась с результатом 2:1.

Первый мяч в ворота соперников забросил на 30 минуте представитель "Вест Хэма" Мохамед Саид Бенрахма. После этого, на 35 минуте игры, гол за будущих победителей провел спортсмен Криштиану Роналду. Нападающий отличился четыре раза за три последние встречи в составе "МЮ". Опасный момент произошел в компенсированное время, когда арбитр назначил пенальти в ворота гостей. К "точке" подошел футболист Марк Ноубл, но Давид Де Хеа справился с ударом ветерана "Вест Хэма".

На 89-й минуте полузащитник "МЮ" Джесси Лингард установил завершающий счет во встрече.

"Челси" разгромил "Тоттенхэм" в лондонском дерби и возглавил таблицу чемпионата Англии.

Видео: Youtube/Manchester United