"Челси" разгромил "Тоттенхэм" в лондонском дерби и возглавил таблицу чемпионата Англии

Игра закончилась со счетом 3:0.

Футбольный клуб "Челси" разгромил "Тоттенхэм" в лондонском дерби. Это позволило команде возглавить таблицу чемпионата Англии. В гостевом матче пятого этапа турнира спортсмены смогли обыграть противников с результатом 3:0. Во время мероприятия фанаты почтили память скончавшегося в воскресенье 19 сентября чемпиона мира 1966 года Джимми Гривза.

Голами в игре отметились на 49, 57 и 90+2 минутах Тьяго Силва, Н"Голо Канте и Антонио Рюдигер. Напомним, что уже третью игру футболисты из "Тоттенхэма" не может одержать победу над оппонентами. Ранее клуб на выезде уступил "Кристал Пэлас" (счет матча 0:3) в рамках премьер-лиги. А в первом туре группового этапа Лиги конференций футболисты сыграли в гостевом матче вничью с французским "Ренном" (счет - 2:2).

В настоящее время "Челси" находится на лидирующей позиуии с 13 очками за 5 матчей. По дополнительным показателям клуб "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" занимает седьмое место с девятью очками в активе.

"Ювентус" сыграл вничью с "Миланом".

Фото и видео: Youtube/Chelsea Football Club