Ученые протестировали улучшенное вещество из "альфа-кетоамид", которое негативно влияет на распространение коронавируса.

"Альфа-кетоамиды" остановили размножение коронавируса в легких. Ученые продолжают работать над созданием вещества, которое справится с инфекцией. Специалисты из Германии и Китая смогли улучшить "альфа-кетоамиды", которые разрушают протеазы вируса. Об этом исследователи написали в издании.

В работе упоминается, что протеазы действуют в белке, который расщепляет длинные аминокислотные цепочки в более короткие. Далее из них образуются вирусные белки. При блокировке работы главной протеазы, коронавирус больше не сможет производить новые белки. Это не позволит ему сохранять способность к размножению. Сейчас медики пытаются сделать так, чтобы "альфа-кетоамиды" оставались жизнеспособными в клетках человека.

Медики смогли изменить структуру вещества. Они переместили важные участки молекулы в особое положение при помощи увеличения растворимости кетоамидов. В данном положении молекулы будут недоступны для протериаз. Первые эксперименты на мышах показали, что введенное вещество попадает в легкие лучше при ингаляции. Оно сохраняется в органах около 2,7 часа и не вызывает побочных эффектов.

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Фото и видео: YouTube/Linlin Zhang et al. / Science, 2020

