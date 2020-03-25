Они объяснили, почему со временем организм перестает запускать обновление клеток.

Ученые раскрыли секрет сохранения молодости. Исследователи из международной группы описали механизм, который помогает клеткам обновляться и противостоять процессам старения. Результаты работы специалисты опубликовали в FASEB Journal.

Ученые рассказали, что человеческие клетки обновляются при помощи освобождения от поврежденных митохондрий. У пожилых людей этот процесс замедлен. Это приводит к потере мышечной массы и появлению лишнего веса. Экспертам удалось создать концепцию флуоресцентных меток. Из излучают митохондрии во время определения поврежденных частей. Имея данную информацию можно запускать обновление клеток при помощи медикаментозного пути.

Медики напомнили, что в фармакологических компаниях давно занимаются данной проблематикой. Они разрабатывают препарат, который бы стимулировал процесс разрушения поврежденных митохондрий. Для этого активное вещество в лекарстве должно активизировать молекулы сенсора энергии - АМФ-активируемой протеинкиназы.

Раскрыты последствия заражения коронавирусом.

