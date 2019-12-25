Гонконгские медики объяснили, каких проблем стоит ждать бывшим пациентам с коронавирусом.

Раскрыты последствия заражения коронавирусом. О них рассказали журналисты Deutsche Welle со ссылкой на гонконгских специалистов. Медики объяснили, что выздоровевшие после инфекции получают иммунитет к коронавирусу. При этом у большинства пациентов наблюдается сухой кашель, одышка или пневмония. Такие симптомы связаны с тем, что коронавирус поражает нижние дыхательные пути. Среди последствий заражения ученые из Гонконга назвали повреждение легких.

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По данным врача Оуэна Цанг Так-иня, последнием коронавируса также может стать фиброз легких. Рубцовая ткань может разрушить часть легких. Этот процесс затруднит попадание кислорода в кровь. Бывший пациент может ощущать гипоксемию (нехватку кислорода). Она будет проявляться в виде одышки во время физических упражнений. Фиброз можно отсрочить или вылечить, если пациент вовремя обратился к медикам.

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