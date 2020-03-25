Ученые рассказали, почему нельзя заводить детей на карантине

Многие молодые пары полагают, что они могут наладить интимные отношения и завести ребёнка во время пребывания на карантине.

Учёные Университета Мэриленда провели исследование и пришли к выводу, что в период карантина не стоит заводить детей.

Многие молодые пары полагают, что они могут наладить интимные отношения и завести ребёнка во время пребывания на карантине. Однако с этим стоит повременить, так как всему виной стрессовое состояние будущих родителей. Из-за напряжения организм может работать неправильно. Например, в нервном состоянии у мужчины изменяются внутриклеточные пузырьки, которые транспортируют липиды, нуклеидовые кислоты и белки к половым клеткам. Если они будут нарушены, то плод может развиваться с нарушениями.

Белки также претерпевают изменения, а это в итоге приводит к изменениям при формировании у эмбриона мозга. Пока учёные не знают точного ответа, как именно эти изменения отражаются на малышах.

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