Команда обыграла на "Арене-Рига" спортсменов из "Динамо".

Казанский клуб "Ак Барс" стал победителем дивизиона Харламова в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда обыграла в финальном матче рижское "Динамо". Встреча на "Арене-Рига" завершилась со счетом 4:3

От команды победителей отличились спортсмены Стефан Да Коста (дубль), Виктор Тихонов и Михаил Глухов. Они забили шайбы на 7 и 20, 33, 52 минутах игры соответственно. Со стороны "Динамо" на 2, 15 и 50 минутах отметились Микс Индрашис, Николай Елисеев и Робертс Букартс. Результат игры обеспечил "Ак Барсу" победу в дивизионе с 86 очками за 55 проведенных матчей. Сейчас клуб лидирует в Восточной конференции и в борьбе за Кубок континента. Соперник (ЦСКА) отстает на три очка.

Рижское "Динамо" потерпело девятое поражение подряд. Команда с 25 очками в 55 встречах занимает последнее место в рейтинге турнира. "Ак Барс" досрочно обеспечил себе участие в плей-офф. В следующий раз хоккеисты "Ак Барс" выйдут на поле 18 февраля в Уфе с "Салаватом Юлаевым". "Динамо" встретится в гостевом матче с "Локомотивом" из Ярославля.

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Видео: YT / Ak Bars