"Ак Барс" просит руководство КХЛ отменить сезон

В клубе не согласны с предложением провести плей-офф без участия "Йокерита" и "Барыса".

Казанский "Ак Барс" обратился к руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) с просьбой досрочно завершить сезон 2019/20.

На официальном сайте клуба опубликовали заявление в адрес президента лиги Алексея Морозова.

"В случае организации усеченного плей-офф без участия в нем "Барыса" и "Йокерита" и проведения матчей без болельщиков чувство ценности победы в Чемпионате КХЛ будет минимальным. Мы считаем, что решение отменить нынешний сезон будет правильным и сохранит наше общее реноме хоккейной семьи" - сообщается в заявлении "Ак Барса"

Напомним, 17 марта КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина на срок до 10 апреля в связи с эпидемией коронавируса. По этой причине "Йокерит" и "Барыс" отказались от дальнейшего участия в турнире.

Ранее стало известно, что руководство лиги планирует новый формат проведения плей-офф.

Видео: YouTube / Ak Bars