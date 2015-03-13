"Айлендерс" проиграли "Нэшвиллу", Сорокин отразил девятнадцать бросков

Игра закончилась со счетом 4:1.

"Нью-Йорк Айлендерс" проиграли "Нэшвилл Предаторз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский голкипер Илья Сорокин отразил девятнадцать бросков по воротам команды со стороны соперников. Игра завершилась с результатом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей ледовой арены. В составе клуба победителей голы реализовали оппонентам на 15, 29, 59 и 60 минутах игры спортсмены Филип Форсберг, Роман Йози, Мэтт Дюшейн и Микаэль Гранлунд. От хозяев единственным голом отметился на 52 минуте Мэтью Барзал. Защитник "островитян" из России Александр Романов нанес три броска в створ ворот, а также провел два силовых приема. Форвард из "Нэшвилла" Яков Тренин очков не набрал, а также провел три хита.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET