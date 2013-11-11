Передача Гаврикова помогла "Коламбусу" обыграть "Виннипег"

Игра закончилась со счетом 4:1.

Передача российского нападающего Владислав Гаврикова помогла "Коламбус Блю Джекетс" обыграть "Виннипег Джетс" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей ледовой арены. Шайбы в ворота оппонентов забросили спортсмены от команды победителей на 7 и 24, 11 и 33 минутах игры Патрик Лайне (оформил дубль), Эрик Гудбрансон, Густав Нюквист (33). От "Джетс" автором единственного гола стал Пьер-Люк Дюбуа на 56 минуте ледового поединка. Российский нападающий из "Коламбуса" Егор Чинахов нанес два броска в створ ворот, но не смог набрать очков в матче. Защитник "Блю Джекетс" Владислав Гавриков запомнился зрителям результативной передачей, которая стала для 55-й в его профессиональной карьере в турнирах НХЛ. За счет данного матча "Коламбус" прервал серию поражений, которая составила три матча подряд. "Виннипег" впервые проиграл соперникам после серии из трех побед.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

