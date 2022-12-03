Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Кравцов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Игра закончилась со счетом 2:3.

Российский нападающий из "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталий Кравцов забросил свою первую шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ночь на субботу, 3 декабря команда проиграла на домашней ледовой арене "Оттаве" с результатом 2:3. Победу оппоненты вырвали в овертайме. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забили на 33, 60 и 65 минутах спортсмены Тим Штюцле и Брэйди Ткачук (реализовал дубль). От проигравших отличились на 11 и 47 минутах Виталий Кравцов и Мика Зибанежад.

Таким образом 22-летний форвард из России Кравцов забросил первую шайбу в сезоне. Россиянин летом подписал однолетний контракт с "Рейнджерс", в текущем чемпионате НХЛ он провел уже восемь матчей. В первой игре турнира Виталий Кравцов травмировался, в конце октября он снова получил допуск, а после пропустил еще семь матчей из-за расстройства желудка и зубной инфекции. Уточним, что свою 20-ю голевую передачу в сезоне отдал одноклубник и соотечественник Кравцова, нападающий Артемий Панарин. Голкипер из "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 37 по воротам команды

Капризов установил рекорд "Миннесоты" по скорости достижения 100 голевых передач в НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET