Капризов установил рекорд "Миннесоты" по скорости достижения 100 голевых передач в НХЛ

Россиянин отметился голом и результативным пасом в игре против "Эдмонтон Ойлерз".

Российский нападающий Кирилл Капризов установил рекорд "Миннесоты Уайлд" по скорости достижения 100 голевых передач в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В игре против "Эдмонтон Ойлерз" форвард отличился одной результативной передачей во втором периоде. С подачи спортсмена из России шайбу в ворота оппонентов забил Йоэль Эрикссон Эк. Таким образом Кирилл Капризов отметился результативным пасом в девятом матче подряд. Он установил новый клубный рекорд по продолжительности серии. Ранее это достижение оставалось за Джимом Даудом. Хоккеист выступал за команду в НХЛ в сезоне 2001-2002 года. Ему удалось стать ассистентом в восьми матчах подряд. Дополнительно россиянин Капризов улучшил собственный личный рекорд в НХЛ, набрав результативный балл в десятом матче чемпионата НХЛ подряд.

Овечкин провел 404 матча в НХЛ с 2 или более очками за игру.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

