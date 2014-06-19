Овечкин провел 404 матча в НХЛ с 2 или более очками за игру

Форвард из РФ получил новую "ачивку" в историческом рейтинге НХЛ.

Российский нападающий и по совместительству капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел две результативные передачи в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ледовом противостоянии с "Сиэтл Кракен". Соперники вырвали победу в овертайме, хотя по ходу встречи уступали столичным спортсменам со счетом 2:0. Для россиянина данная игра стала 404-й в карьере с 2+ очками. По этому параментру форвард расположился на втором месте в рейтинге хоккеистов из Европы. Напомним, что 37-летний Овечкин обошел по показателю хоккеиста из "Чикаго Блэкхоукс" Стэна Микиту, у которого заявлено 403 очка. Лидером списка пока что остается Яромир Ягр, на счету которого 540 матчей с 2+ очками.

Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ провел на льду 25 матчей, в которых забросил 13 шайб в ворота оппонентов и отдал 12 результативных передач. Нападающий продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 37-летнего Овечкина находится 793 заброшенных шайбы. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке, составляет восемь голов.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET