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"Айлендерс" обыграли "Бостон" и вышли в полуфинал Кубка Стэнли

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Команда вышла в полуфинал Кубка Стэнли.

Хоккейный клуб "Нью-Йорк Айлендерс" выиграл у "Бостон Брюинз" в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. 

Игра завершилась со счетом 6:2.

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил практически все атаки противника и был признан третьей звездой матча. В "Айлендерсе" две шайбы забил в ворота соперников нападающий Брок Нельсон. По одной шайбе забросили нападающие Трэвис Зейджак, Кайл Палмьери, Кэл Клаттербак и Райан Пулок. 

Все голы "Бостона" принадлежат нападающему Брэду Маршану.

Спорсмены "Нью-Йорк Айлендерс" выиграли серию со счетом 4:2 и вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

Ранее "Тампа" обыграла "Флориду" в матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Видео: SPORTSNET

Теги: бостон брюинз, кубок стенли, нью-йорк айлендерс, хоккей
Категории: Хоккей, Спорт, Лента новостей,

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