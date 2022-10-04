"Ахмат" и армия ЛНР полностью контролируют фронт у Лисичанска и Северска

Апты Алаудинов рассказал о ситуации на фронте.

Подразделения чеченского спецназа "Ахмат" и Народной милиции Луганской народной республики полностью контролируют ситуацию на фронте в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска. Соответствующей информацией с журналистами поделился секретарь Совета безопасности региона Апты Алаудинов. Он рассказал о работе по данному направлению СВО.

Мы всю ситуацию на линии фронта контролируем, у нас все идет планомерно, задачи выполняем поставленные. Каждый день где-то продвигаемся вперед, где-то отбиваем контрнаступления противника. Рабочая боевая обстановка. Апты Алаудинов, боец

Эксперт добавил, что военные работают на различных участках маршрута. В общей сложности линия фронта растянулась на 60 километров. На данной территории располагаются представители Второго корпуса Народной милиции ЛНР и спецназа "Ахмат". При этом Вооруженным силам Украины не удается добиться успеха в их контратаках, однако противник продолжает свои попытки в ежедневном режиме

У него не получилось ни прорвать оборону, ни продвинуться вперед на какие-то серьезные участки. Да, где-то на какое-то определенное время он цепляется, но мы делаем свою работу – выбиваем. Апты Алаудинов, боец

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости