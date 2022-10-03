Кадыров заявил об отправке трех несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации

Он уточнил, что его сыновей обучают на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке своих несовершеннолетних сыновей в зону спецоперации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что военная подготовка его сыновей Ахмата, Эли и Адама началась "чуть ли не с малых лет". Сейчас им 16, 15 и 14 лет соответственно. По его словам, несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников страны.

Также глава Чечни сообщил, что его сыновей обучают на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Ранее Кадыров сообщил об освобождении из плена бойца-добровольца.

Видео: Telegram / Kadyrov_95