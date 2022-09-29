Кадыров сообщил об освобождении из плена бойца-добровольца

Глава Чечни рассказал, что бойца ВСУ пытались использовать для политического воздействия.

Рамзан Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена бойца-добровольца Киргиза Мусаханова. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале. Глава российского региона отметил, что противник пытался использовать молодого человека в собственных политических целях, а также записывали с ним ролики для социальных сетей.

Хвала Аллаху, Господу миров, из украинского плена удалось забрать нашего брата Киргиза Мусаханова. ВСУ приписывали себе его спасение. Конечно, все это тщетно. Сейчас с бойцом все хорошо, в ближайшее время он будет уже дома, рядом с близкими. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник добавил, что Мусаханов уезжал добровольцем на специальную военную операцию не через Чеченскую Республику, так как в его республике ему пришлось отказать по некоторым "объективным причинам". Однако бойцу все же удалось попасть на Украину в рядах подразделений в Москве.

Глава Чечни Кадыров заявил о продолжении наступательных действий на Херсонском направлении.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95