Глава Чечни рассказал о том, что бойцы сдерживают атаки ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отряд российских бойцов обеспечивает наступление Вооруженных сил РФ и Союзных сил Донбасса на Херсонском направлении. Соответствующую информацию чиновник разместил в собственном Telegram-канале. Он прокомментировал обстановку на линии фронта. По словам Кадырова, операцией командует чеченский командир Султан Рашаев.

Отряд бойцов под командованием дорогого брата, на данный момент обеспечивает успешное наступление по линии фронта в Херсонском направлении. Кроме того, под надежной защитой наших воинов находится Энергодар. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Эксперт уточнил, что на текущий момент город Энергодар подвергается постоянным атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре населенного пункта, а также частным домовладениям, социально значимым объектам. В этот перечень попадает и территория Запорожской атомной электростанции.

Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95