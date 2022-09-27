Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в Херсоне

На оперативном совещании военные рассказали о ситуации на СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о контролируемой обстановке в городе Херсон. Соответствующее видео российский чиновник выложил в собственном Telegram-канале. В ролике военнослужащие рассказали о ситуации в ходе специальной военной операции. На оперативном заседании депутат Государственной Думы Адам Делихманов отметил, что "все идет по плану".

Херсон. Командиры подразделений докладывают ситуацию в своих зонах ответственности. Каждый из них характеризует обстановку как контролируемую. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни добавил, что за последние двое суток подразделениями региона уничтожено и захвачено три украинских беспилотника. Под ответственностью чеченских бойцов находятся избирательные участки, которые используются на референдуме о присоединении к России. В ходе заседания военные заметили, что полк "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в настоящее время штурмует один из укрепленных районов противника.

Кадыров: Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95