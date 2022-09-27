Кадыров: Батальон "Юг-Ахмат" отправился в Донбасс из Чечни

Днем ранее на СВО направилась первая группа бойцов.

Батальон "Юг-Ахмат" отправился на Донбасс из Чечни. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил глава российского региона Рамзан Кадыров. Чиновник отметил, что на специальную военную операцию направилась группа военных из второй части личного состава, а также добровольцы. Вылет состоялся с территории международного аэропорта в городе Грозном.

В зону проведенияСВО вылетела вторая часть личного состава батальона "Юг-Ахмат" МО РФ под руководством <...> командира подразделения Мусы Иблаева, а также группа добровольцев, обученных боевой тактике в стенах Российского университета спецназа в Гудермесе. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Он опубликовал видеозапись, в которой бойцы рассказывают о решительном настрое в борьбе с фашизмом, один из них танцует лезгинку у трапа самолета.

Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка".

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95