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Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка"

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В Чечне заявили об обязательном ответе на такую деятельность ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка". В собственном Telegram-канале российский чиновник рассказал о том, что боевой дрон был сбит чеченскими войсками в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Этот беспилотник использовался силами противника для нанесения ударов по огневым позициям ВС РФ и союзных сил.

Для таких случаев в русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое гласит: "Каков привет, таков и ответ". Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать…"

Рамзан Кадыров, глава Чечни

По словам эксперта, украинская сторона якобы была уверена в том, что этот БПЛА сдетонирует с боевым зарядом. Однако, по мнению Кадырова, они "здорово ошиблись".

Кадыров: план призыва в Чечне перевыполнен на 254%.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: беспилотник, всу, квадрокоптер, нью-йорк, рамзан кадыров, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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