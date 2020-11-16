В Чечне заявили об обязательном ответе на такую деятельность ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал подбитый квадрокоптер с надписью "Привет из Нью-Йорка". В собственном Telegram-канале российский чиновник рассказал о том, что боевой дрон был сбит чеченскими войсками в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Этот беспилотник использовался силами противника для нанесения ударов по огневым позициям ВС РФ и союзных сил.

Для таких случаев в русском языке есть весьма красноречивое выражение, которое гласит: "Каков привет, таков и ответ". Я вас уверяю, наш ответ не заставит себя долго ждать…" Рамзан Кадыров, глава Чечни

По словам эксперта, украинская сторона якобы была уверена в том, что этот БПЛА сдетонирует с боевым зарядом. Однако, по мнению Кадырова, они "здорово ошиблись".

Кадыров: план призыва в Чечне перевыполнен на 254%.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95