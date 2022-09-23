Кадыров: план призыва в Чечне перевыполнен на 254%

Глава Чечни рассказал, за счет чего республика добилась таких показателей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%. Соответствующей информацией российский чиновник поделился в ходе оперативного заседания местного кабинета министров. Он подчеркнул, что указанных показателей регион добился за счет формирования новых боевых подразделений для Министерства по обороне РФ. Спикер добавил, что все кандидаты на частичную мобилизацию прошли через военный комиссариат. Этот механизм в Чечне проработан с самого начала.

В четверг провел совещание, посвященное теме призыва жителей ЧР на воинскую службу в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Политик добавил, что в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости также смогут пополнить ряды Вооруженных сил России. Рамзан Кадыров призвал матерей сохранять спокойствие.

Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95