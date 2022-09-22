Кадыров назвал противников частичной мобилизации врагами народа

Глава Чечни объяснил, что нужно делать с несогласными.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал противников частичной мобилизации и проведения специальной военной операции врагами народа. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе очередного видеообращения к подписчикам, опубликованном в его Telegram-канале. По мнению российского чиновника, таких граждан следует как можно быстрее отправить в зону СВО.

Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации. <…> Решение в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять, поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Оппозиционеров, призывающих к бойкоту решения властей о частичной мобилизации Рамзан Кадыров призвал задерживать, а затем - отправлять на места СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95