Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

Чиновник призвал ВСУ забыть про "детские шалости".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике специальной военной операции на Украине против местных националистов. Об этом российский чиновник написал в собственном Telegram-канале, сопроводив пост видеороликом.

Больше возиться с ними не собираемся. Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Эксперт пояснил подписчикам, что противников в ближайшем будущем ждут масштабные последствия "нового плана возмездия". По словам Рамзана Кадырова, после этого прежние действия Вооруженных сил РФ и союзных сил покажутся украинским оппонентам "детскими шалостями".

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Донбасс.

Фото и видео: Kadyrov_95