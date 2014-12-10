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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине

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Чиновник призвал ВСУ забыть про "детские шалости".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе к новой тактике специальной военной операции на Украине против местных националистов. Об этом российский чиновник написал в собственном Telegram-канале, сопроводив пост видеороликом.

Больше возиться с ними не собираемся. Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Эксперт пояснил подписчикам, что противников в ближайшем будущем ждут масштабные последствия "нового плана возмездия". По словам Рамзана Кадырова, после этого прежние действия Вооруженных сил РФ и союзных сил покажутся украинским оппонентам "детскими шалостями".

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Донбасс.

Фото и видео: Kadyrov_95

Теги: всу, националисты, рамзан кадыров, сво, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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