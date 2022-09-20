Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Донбасс

Бойцы прошли подготовку на базе университета спецназа России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на Донбасс. Соответствующее заявление российский чиновник опубликовал в собственном Telegram-канале. Эксперт пояснил, что на специальную военную операции отправились бойцы из Грозного. При этом каждый волонтер предварительно прошел курсы подготовки на базе университета спецназа, находящегося в Гудермесе.

Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела. Рамзан Кадыров, глава Чечни

По словам Рамзана Кадырова, в ежедневном режиме "по зову сердца" приезжают желающие вступить в ряды добровольцев для отправки на Украину. Вместе с чеченскими бойцами они отправляются на "борьбу с сатанистами". Глава Чечни рад тому, что постоянно увеличивается контингент желающих вступить в ряды добровольческих отрядов.

Кадыров сообщил о присоединении двух новых чеченских батальонов к войскам в Донбассе.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95