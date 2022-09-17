Глава Чечни рассказала об участии чеченских бойцов в СВО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о присоединении двух новых чеченских батальонов к войскам в Донбассе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале российского чиновника. К посту также был прикреплен ролик, на котором боевые машины "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" двигаются по дороге.

Военнослужащие батальонов вместе со своими опытными командирами присоединились к огромному числу союзных войск на Донбассе. В их распоряжении современная техника и передовое вооружение. Рамзан Кадыров, глава Чечни

По мнению эксперта основным оружием военных из Чечни "всегда был и остается высокий боевой дух, который не сломить никакому врагу". Рамзан Кадыров добавил, что "мерзкая и подлая нацистская нечисть" будет противостоять твердой воле чеченских бойцов. Глава региона назвал участь украинских противников, которые терроризировали мирных граждан, незавидной, так как чеченские бойцы готовы сметать на своем пути любые позиции врага.

Кадыров предложил США ввести санкции в отношении всех своих 14 детей.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95