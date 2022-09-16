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Кадыров предложил США ввести санкции в отношении всех своих 14 детей

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Глава Чечни рассказал о том, что не имеет никакого имущества и активов на Западе.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал американские власти включить в санкционный список всех своих детей. Он напомнил о том, что у него есть 14 детей, младшим из которых сейчас по пять лет. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в видеообращении в своем Telegram-канале. 

Зачем-то включили и членов моей семьи.  В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что накануне в Минфине США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и членов его семьи. В "черный список" Вашингтона также попали супруга Кадырова Медни Кадырова и дети Айшат Кадырова, Хадижат Кадырова и Табарик Кадырова. В числе "связанных" с Кадыровым находятся также Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Ограничения наложены на компанию "Фирдаус", которая может иметь отношение к Айшат Кадыровой.  Сам чиновник добавил, что власти США рекрасно знают о том, что у него и его близких нет имущества или финансовых счетов на Западе.

Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: минфин, рамзан кадыров, санкции, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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