Кадыров предложил США ввести санкции в отношении всех своих 14 детей

Глава Чечни рассказал о том, что не имеет никакого имущества и активов на Западе.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал американские власти включить в санкционный список всех своих детей. Он напомнил о том, что у него есть 14 детей, младшим из которых сейчас по пять лет. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в видеообращении в своем Telegram-канале.

Зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что накануне в Минфине США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и членов его семьи. В "черный список" Вашингтона также попали супруга Кадырова Медни Кадырова и дети Айшат Кадырова, Хадижат Кадырова и Табарик Кадырова. В числе "связанных" с Кадыровым находятся также Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Ограничения наложены на компанию "Фирдаус", которая может иметь отношение к Айшат Кадыровой. Сам чиновник добавил, что власти США рекрасно знают о том, что у него и его близких нет имущества или финансовых счетов на Западе.

Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95