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Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали

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По его словам, все заявления об отступлении – это вбросы и западные провокации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, все потерянные Россией города на Харьковском направлении будут возвращены обратно. Он подчеркнул, что все заявления об отступлении Вооруженных сил РФ  – это вбросы и западные провокации.

Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: вооруженные силы россии, глава чечни, отступление, рамзан кадыров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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