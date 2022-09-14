По его словам, все заявления об отступлении – это вбросы и западные провокации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, все потерянные Россией города на Харьковском направлении будут возвращены обратно. Он подчеркнул, что все заявления об отступлении Вооруженных сил РФ – это вбросы и западные провокации.

Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций.

Видео: Telegram / Kadyrov_95