Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций

Глава Чечни оценил обстановку в Запорожье.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о контроле российскими подразделениями занятых в Запорожской области стратегических позиций. По информации от чиновника, территория находится под чутким контролем специальных подразделений "Ахмат". Об этом эксперт написал в собственном Telegram-канале, прикрепив соответствующий ролик к посту. Кадыров пояснил, что военнослужащие качественно взаимодействуют с другими воинскими формированиями.

Об этом сообщает ...командир ОМОН "Ахмат-Грозный" …Анзор Бисаев. Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наемников. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что ранее представитель местной Запорожской администрации Владимир Рогов говорил СМИ о том, что украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции.

Глава Чечни Кадыров рассказал о скором сюрпризе для властей Киева от бойцов "Ахмата".

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95