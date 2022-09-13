Глава Чечни Кадыров рассказал о скором сюрпризе для властей Киева от бойцов "Ахмата"

Рамзан Кадыров рассказал об успешном продвижении СВО в зоне ответственности чеченских подразделений.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о скором сюрпризе для властей Киева и Вооруженных сил Украины от бойцов "Ахмата". Соответствующее видео российский чиновник разместил в собственном Telegram-канале. Эксперт пояснил, что все действия бойцов уже четко спланированы, а никаких отклонений от плана или внештатных ситуаций не ожидается.

Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты. Рамзан Кадыров, глава Чечни

По словам Рамзана Кадырова, благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов и налаженному сотрудничеству с союзными силами Донбасса, проведение специальной военной операции на Украине в зоне ответственности боевых подразделений Чечни продвигается благополучно. Чиновник уверен в том, что за счет совместной работы получится довести дело "до полного разгрома вражеских бандформирований".

Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в ДНР.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95