Глава Чечни Кадыров рассказал о скором сюрпризе для властей Киева от бойцов "Ахмата"

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о скором сюрпризе для властей Киева и Вооруженных сил Украины от бойцов "Ахмата". Соответствующее видео российский чиновник разместил в собственном Telegram-канале. Эксперт пояснил, что все действия бойцов уже четко спланированы, а никаких отклонений от плана или внештатных ситуаций не ожидается.
Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
По словам Рамзана Кадырова, благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов и налаженному сотрудничеству с союзными силами Донбасса, проведение специальной военной операции на Украине в зоне ответственности боевых подразделений Чечни продвигается благополучно. Чиновник уверен в том, что за счет совместной работы получится довести дело "до полного разгрома вражеских бандформирований".
Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в ДНР.
Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95
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