Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в ДНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Кадыров опубликовал видео, на котором депутат Госдумы Адам Делимханов во главе полка элитных войск выступил с речью. Глава Чечни отметил, что бойцы находились в отпуске после взятия под контроль Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов. Он также пообещал достичь новых результатов на передовой.
Ранее Кадыров опроверг свой уход с поста главы Чечни.
Видео: Telegram / Kadyrov_95
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