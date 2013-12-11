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Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в ДНР

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Он отметил, что бойцы находились в отпуске после взятия под контроль нескольких городов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возвращении элитных бойцов в ДНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров опубликовал видео, на котором депутат Госдумы Адам Делимханов во главе полка элитных войск выступил с речью. Глава Чечни отметил, что бойцы находились в отпуске после взятия под контроль Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов. Он также пообещал достичь новых результатов на передовой.

Ранее Кадыров опроверг свой уход с поста главы Чечни.

Видео: Telegram / Kadyrov_95

Теги: бойцы, глава чечни, днр, рамзан кадыров
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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