Кадыров опроверг свой уход с поста главы Чечни

Глава Чечни рассказал, что не может подорвать доверие граждан.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг свой уход с поста руководителя российского региона. Соответствующее заявление чиновник сделал в собственном Telegram-канале. Политик предложил недоброжелателям "оставить на будущее" все разговоры о своем бессрочном отпуске. Хотя ранее он уже упоминал о том, что засиделся на должности. Свое решение Кадыров объяснил тем, что не имеет права просто так уйти, так как жители республики выразили ему доверие, чтобы он управлял территорией.

И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Чиновник пояснил, что сейчас в стране наступает особенно ответственное время, так как Россия с "мировым сатанизмом" на Донбассе. Кадыров считает, что пока что у губернаторов и военных нет права брать отпуска.

Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95