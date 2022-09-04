По его словам, украинские войска раскрыли свои позиции благодаря выдержанной союзными войсками "тактической паузе".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В наступлении принимают участие второй корпус Народной милиции ЛНР совместно с подразделением "Ахмат". Оно началось после того, как украинские войска раскрыли свои позиции благодаря выдержанной союзными войсками "тактической паузе".

Кадыров отметил, что благодаря этой ситуации можно будет "нещадно бить врага". Также глава Чечни добавил, что украинские войска теперь будут думать о спасении своих жизней.

Ранее Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни.

Видео: Telegram / Kadyrov_95