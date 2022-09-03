Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни

В 2011 он стал "главой республики". Кадыров занимает свой пост уже 11 лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "засиделся" на своем посту. Он признался, что хочет получить "бессрочный и длинный отпуск". Видео опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Ну, почти".

Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймёте. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики

Напомним, с 2007-го по 2011 год политик занимал должность президента республики, которую впоследствии упразднили. В 2011 он стал "главой республики", Кадыров занимает свой пост уже 11 лет.

Ранее на Piter.tv: Кадыров сообщил о завершении формирования в Чечне нового мотострелкового полка.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Ну, почти