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"Аэрофлот" потратит на "плоский тариф" в 2021 году более 10 млрд рублей
Сегодня, 15:02
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"Аэрофлот" потратит на "плоский тариф" в 2021 году более 10 млрд рублей

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Андрей Белоусов рассказал о статистике поездок на дальние расстояния жителей ДФО.

"Аэрофлот" потратит на "плоский тариф" в 2021 году более 10 млрд рублей. Такое заявление во время правительственного совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Программа " охватывает еще 1,3 млн человек. Затраты "Аэрофлота" на реализацию этой программы составили за семь месяцев 6,7 млрд рублей, и за год, в течение года, это будет больше 10 млрд рублей. То есть она сопоставима с общим объемом федеральной поддержки.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер РФ

Напомним, что федеральную программу реализовывает кроме "Аэрофлота" также ее дочерняя компания - "Россия". В настоящее время "плоский тариф" охватывает около 45% (почти 2,7 млн поездок) всех поездок жителей ДФО на дальние расстояния. Еще около 5 млрд рублей на данную статьи выделяют субъекты страны.

"Аэрофлот" поднимет зарплаты бортпроводникам и пилотам.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, андрей белоусов, аэрофлот, вэф, дальний восток, плоский тариф
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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