"Аэрофлот" поднимет зарплаты бортпроводникам и пилотам

Зарплата бортпроводников составит от 100 до 150 тыс. рублей.

Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов рассказал ТАСС, что авиакомпания с 1 сентября планирует увеличить зарплату бортпроводников. Это решение, по его словам, принималось совместно с первичной профсоюзной организацией компании, которая насчитывает более 7 тыс. сотрудников "Аэрофлота" из числа летных и кабинных экипажей.

Так, рядовой бортпроводник будет зарабатывать от 100 до 150 тыс. рублей в месяц. Кроме того, прорабатывается новая система оплаты для пилотов. Однако ее еще не утвердили. Известно, что повышение зарплаты будет происходить поэтапно. Первое повышение зарплаты запланировано на конец октября – начало ноября, то есть с переходом на зимнее расписание полетов.

В середине сентября я планирую провести очную встречу с нашим первичным профсоюзом и на ней обсудить поэтапное повышение зарплаты пилотов. Но уже сейчас можно сказать, что первый этап будет достаточно весомый. Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота"

По его словам, в среднем командир воздушного судна сейчас зарабатывает порядка 350 тыс. рублей.

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