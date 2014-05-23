  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Аэрофлот" поднимет зарплаты бортпроводникам и пилотам
Сегодня, 17:56
119
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

"Аэрофлот" поднимет зарплаты бортпроводникам и пилотам

0 0

Зарплата бортпроводников составит от 100 до 150 тыс. рублей.

Гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов рассказал ТАСС, что авиакомпания с 1 сентября планирует увеличить зарплату бортпроводников. Это решение, по его словам, принималось совместно с первичной профсоюзной организацией компании, которая насчитывает более 7 тыс. сотрудников "Аэрофлота" из числа летных и кабинных экипажей.

Так, рядовой бортпроводник будет зарабатывать от 100 до 150 тыс. рублей в месяц. Кроме того, прорабатывается новая система оплаты для пилотов. Однако ее еще не утвердили. Известно, что повышение зарплаты будет происходить поэтапно. Первое повышение зарплаты запланировано на конец октября – начало ноября, то есть с переходом на зимнее расписание полетов.

В середине сентября я планирую провести очную встречу с нашим первичным профсоюзом и на ней обсудить поэтапное повышение зарплаты пилотов. Но уже сейчас можно сказать, что первый этап будет достаточно весомый.

Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота"

По его словам, в среднем командир воздушного судна сейчас зарабатывает порядка 350 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что навигационный период по рекам и каналам в Петербурге завершится 15 ноября. 

Фото: pixabay 

Теги: аэрофлот, зарплата бортпроводников, зарплата пилотов
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии