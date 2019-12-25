Эксперт оценил российские самолёты, которые получит "Аэрофлот" до 20230 года

До 2030 года в "Аэрофлот" получит 339 самолетов, произведённых в РФ. В поставку входят 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ-New и 40 Ту-214. Об особенностях воздушных судов рассказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев в эфире телеканала "360".
Как отметил специалист, прям сейчас идут сертификационные испытания на МС-21-310 с отечественными двигателями и композитным крылом. Полное импортозамещение модели следует ожидать через 2 года. Кроме того, по словам Пантелеева, в разработке находится российский аналог Superjet, получивший название Superjet-New, сертификация которого намечена на 2023 год.
В компоновке с пассажирским салоном они только запущены в производство. Но ранее Ту-214 уже выполняли полеты в российских авиакомпаниях и зарекомендовали себя достаточно хорошо, в том числе на линии Москва — Хабаровск, одной из наиболее протяженных и загруженных в России.
Олег Пантелеев, директор агентства "АвиаПорт"
Эксперт уверен, что в связи с будущей закупкой "Аэрофлота" особенно остро стоит вопрос об увеличении рабочих мест в производственных отделах авиастроительной корпорации. Он отметил, что, согласно прогнозам, в ближайшее время на работу предстоит принять несколько тысяч человек.
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Фото: Piter.TV
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