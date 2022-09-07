ОАК и "Аэрофлот" подписали соглашение о намерениях на поставку почти 340 самолетов

Глава "Ростеха" рассказал о подробностях контракта.

Объединенная авиастроительная корпорация и "Аэрофлот" подписали соглашение о намерениях на поставку почти 340 самолетов. Церемония состоялась в рамках Восточного экономического форума. Известно, что контракт между сторонами будет реализован до 2030 года. Уточняется, что воздушный перевозчик получит в свой состав 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ New и 40 самолетов Ту-214. Первые поставки начнутся с 2023 года, когда парк пополнится двумя бортами SSJ New. Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил, что все отечественные самолеты будут поставлены в импортзамещенном виде. Они оборудованы российскими бортовыми системами прочими агрегатами.

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