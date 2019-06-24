Вирусолог Чумаков допустил рост числа смертей от COVID-19 в РФ

Специалист связывает это явление с климатическими изменениями.

В связи подъем заболеваемости коронавирусом в РФ, в скором времени может увеличится и смертность от заболевания. Об этом телеканалу "360" сообщил главный научный сотрудник, доктор биологических наук Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков.

По мнению специалиста, росту смертности от COVID-19 могут поспособствовать резкие перемены погоды от жаркого лета к холодному сентябрю.

Резкие климатические изменения всегда выводят людей из равновесия, ослабляют здоровье. Особенно люди, которые относятся к группе риска, переносят любую инфекцию более тяжело. В том числе это может привести к смертельному исходу. Пётр Чумаков, главный научный сотрудник, доктор биологических наук Института молекулярной биологии имени Энгельгардта

На данный момент штаммы коронавируса не претерпевают каких-либо серьезных изменений, добавил инфекционист.

Ранее Попова сообщила о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге и Москве.

Фото: Piter.TV