Попова сообщила о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге и Москве

Глава Роспотребнадзора также отметила, что текущая обстановка не требует введения дополнительных ограничительных мер.

Петербург, Москва и Московская область преодолели пик заболеваемости COVID-19. Об этом она сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Также руководитель подчеркнула, что текущая обстановка в стране не требует введения дополнительных ограничительных мер. На данный момент заболеваемость растёт в 66 регионах, а снижается в 17 субъектах. Причём наибольший рост наблюдается за Уралом и на юге.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, удельный вес госпитализаций в стране не превышает 1,5%, а коллективный иммунитет остаётся довольно высоким.

Ранее стало известно, почему в ковидные стационары Петербурга привозят даже "легких" пациентов.

Фото: Piter.TV