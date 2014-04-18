30-й состав поезда "Балтиец" начинает работу в Петербургском метрополитене

Один такой состав рассчитан на перевозку 1,5 тысяч пассажиров одновременно.

В пятницу, 28 марта, 30-й поезд "Балтиец" начинает свою работу на красной линии петербургского метрополитена. В настоящее время в депо Автово проходит праздничная церемония вывода состава на линию.

В Петербурге продолжается широкомасштабное обновление подвижного состава метро. В частности, благодаря поддержке федерального бюджета на эти цели было выделено 97 миллиардов рублей. Губернатор города Александр Беглов ознакомился с новым составом и провел встречу с работниками метрополитена.

"Балтиец" был спроектирован и изготовлен отечественными предприятиями. 90% компонентов и деталей в составе поезда произведено в России. Один такой состав рассчитан на перевозку 1,5 тысяч пассажиров одновременно.

Ранее мы сообщили о том, что прибыль петербургского метро выросла на 2,8 млрд рублей.

Фото: комитет по транспорту Петербурга