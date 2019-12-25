В петербургское депо "Автово" прибыл 30-й "Балтиец"

"Балтийцы" разработаны и произведены отечественными компаниями.

В электродепо "Автово" прибыл еще один состав "Балтиец" для "красной" линии петербургского метрополитена. Это 30-й поезд серии, спроектированный специально для Северной столицы, рассказали в городском комитете по транспорту 11 марта.

"Балтийцы" разработаны и произведены отечественными компаниями, их сборка локализована в Петербурге на Октябрьском электровагоноремонтном заводе.

Отмечается, что кузов состава с плоским бортом и прислонно-сдвижными дверями шириной 1,4 тыс. миллиметров, у него новый асинхронный тяговый привод с электродинамическим торможением. Автономное движение на аккумуляторах составляет до 200 метров, есть диодные ленты на дверях для наглядной индикации открытия и закрытия, жидкокристаллические табло, а также современная система вентиляции и очистки воздуха.

До 2031 года город получит 950 таких вагонов.

Ранее на Piter.TV: капремонт станции метро "Кировский завод" утвердили в Смольном.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга