Капремонт станции метро "Кировский завод" утвердили в Смольном

Документ предписывает восстановление штукатурной отделки, архитектурного декора и лепнины, а также облицовки из мрамора и гранита на окнах и дверях.

Государственная историко-культурная экспертиза утвердила проект реставрации и капитального ремонта станции метро "Кировский завод" в Петербурге. Проект предусматривает обновление фасадов и внутренних помещений вестибюля наклонного хода. Акт экспертизы размещен на официальном сайте КГИОП.

Документ предписывает восстановление штукатурной отделки, архитектурного декора и лепнины, а также облицовки из мрамора и гранита на окнах и дверях. В наклонном ходе станции запланировано обновить светильники, торшеры, бюст Ленина и другие декоративные элементы.

Помимо этого, специалисты планируют заменить сильно корродированные металлические конструкции колонн, произвести гидроизоляционные работы полов и укрепить отдельные проемы в вестибюле. Ремонтные работы планируется проводить без полного закрытия станции для пассажиров.

Ранее петербуржцам показали ход реконструкции станции метро "Фрунзенская".

Фото: Piter.TV