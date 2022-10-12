Петербуржцам показали ход реконструкции станции метро "Фрунзенская"

Завершить реконструкцию и вновь открыть станцию для пассажиров планируется весной 2027 года.

С 1 июня 2024 года станция метро "Фрунзенская" закрыта на масштабные работы, в рамках которых здесь создадут Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕДЦМ). Этот объект станет ключевым звеном в управлении инфраструктурой Петербургского метро, включая контроль движения поездов, электроснабжения, эскалаторов, связи и координацию работы в экстренных ситуациях.

Как рассказали в Комитете по транспорту, на данный момент завершены демонтажные работы вестибюля и эскалаторов. Активно ведется устройство свайного основания для нового вестибюля – из 208 запланированных свай готовы уже 148. В наклонном тоннеле продолжается демонтаж старых конструкций, ликвидируются водопроявления и проводится ремонт обделки тоннеля.

Завершить реконструкцию и вновь открыть станцию для пассажиров планируется весной 2027 года.

Для удобства горожан на время ремонта Комитет по транспорту усилил работу наземного общественного транспорта в районе закрытой станции.

Фото: Telegram/ Начальник транспортного цеха