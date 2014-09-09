Звук взрыва в Брянске попал на камеру видеонаблюдения

Очевидцы рассказали о ночном инциденте.

Уличная камера видеонаблюдения запечатлела звук взрыва в городе Брянске. Видеозапись оказалась в распоряжении телеканала "360". В кадре сначала слышан звук, напоминающий движение мопеда, а спустя несколько секунд раздается звук взрыва. Очевидцы в социальных сетях считают, что таким образом могла сработать местная система противовоздушной обороны в российском регионе, которая сбила беспилотник противника. Местные жители добавили, что слышали грохот на территории Советского района, однако дымовую завесу она выявили со стороны Фокинского. Один из горожан объяснил, что слышал гул как от большого квадрокоптера, а после увидел красное зарево и взрыв.

Напомним, что Вооруженные силы Украины неоднократно атаковали Брянскую область. Днем ранее, 29 августа, противник открыла огонь из реактивных систем залпового огня по поселку Климово. В результате трагедии погибли два человека, еще один мирный житель легко был ранен.

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Фото и видео: Telegram / SHOT