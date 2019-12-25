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Звезду Netflix обвинили в изготовлении детской порнографии
Сегодня, 10:24
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lesjasap

Звезду Netflix обвинили в изготовлении детской порнографии

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Джерри Харрис сознался в преступлении.

Звезду Netflix обвинили в изготовлении детской порнографии. По данным телеканала BBC News 21-летний Джерри Харрис склонял несовершеннолетнего мальчика к съемке. Актер сознался в преступлении. 

Он подтвердил, что получал от ребенка видео и фотографии интимного характера в период с декабря 2018 года по март 2020 года. В тот момент жертве было 13 лет. Он познакомился с артистом в социальных сетях. В СМИ отметили, что Харрис сознался также в получении порнографических снимков еще минимум от десяти несовершеннолетних.

Напомним, что Харрис сыграл в документальном сериале Cheer, который вышел на платформе Netflix в январе. Проект получил две премии "Эмми".

Netflix показал трейлер драмы "Дело чикагской семерки".

Фото: jerryharris
 

Теги: netflix, детская порнография, джерри харрис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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