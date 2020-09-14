Netflix показал трейлер драмы "Дело чикагской семерки"

Премьера анонсирована на 16 октября.

В понедельник, 14 сентября, в сети появился трейлер драмы "Дело чикагской семерки". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Режиссером картины киноленты выступил Аарон Соркин, который ранее работал над фильмом "Социальная сеть". В сюжете история участников антивьетнамского карнавала 1968 года. Их обвинили в заговоре против американского правительства. Главные роли в фильме исполнили Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Яхья Абдул-Матин II, Марк Райлэнс и другие актеры.

Премьера анонсирована на 16 октября.

Ранее мы сообщали о том, что актеру Дженсену Эклзу подарили автомобиль из сериала "Сверхъестественное".

Видео:Netflix/YouTube