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Звезда рестлинга заявил о желании драться в UFC
Сегодня, 11:26
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Звезда рестлинга заявил о желании драться в UFC

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Бобби Лэшли может выступить против Майка Тайсона.

Американский профессиональный рестлер Бобби Лэшли признался в том, что желает вновь подраться по правилам смешанных единоборств (MMA), а также выступить в рамках UFC. Во время интервью спортивному журналисту 46-летний атлет уточнил, что уже общался по данному вопросу со своим бывшим начальником  Винсом Макмэном. Лэшли просил возможности дать ему выступить в Абсолютном бойцовском чемпионате. Боец отметил, что свои тренировки в MMA, а в его зале есть представители UFC. 

Это сидит во мне, мне хочется вновь выйти в клетку.

Бобби Лэшли, спортсмен

Напомним, что 6 августа стало известно, что Бобби Лэшли предлагали провести поединок на голых кулаках. Мероприятие Bare Knuckle FC начал искать возможности организовать бой американского рестлера с Майком Тайсоном.

Глава UFC назвал любимый момент в истории организации.

Фото и видео: YouTube / Fightful Wrestling - WWE, AEW,  Reviews & News

Теги: ufc, бобби лэшли, рестлинг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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